Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, появилась в соблазнительном виде в аэропорту

Модель производит самые яркие впечатления своими жаркими образами, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением.

Алена решила привлечь внимание к себе, демонстрируя грудь шестого размера в лифчике.

Звезда позировала в зале ожидания спустив с плеч не только шубку, но и кофточку. Таким образом модель решила продемонстрировать все, что ей сделали хирурги.

Маленький лифчик почти телесного цвета едва ли прикрывал бюст, закрыв от глаз лишь самое интимное.

Тонкие бретельки натянулись под тяжестью форм, и, казалось, могли слететь с плеч.

Лосинки на высокой посадке подчеркнули стройность талии.

Звезда задрала ножку и посмотрела в камеру, улыбнувшись.

"Ну полетели 🛫 Кто угадает куда на этот раз?😛", - написала Омович.

"Главное чтобы ноги в тепле были ☺️😂 красотка! ❤️", "Дубай) куда тебе ещё петлять😘", "Представляю. Январь. Аэропорт. Все одетые. И только Алёна в лифоне позирует", "Симпатяшка🔥", "Ого! Не холодно в Киеве? Красота требует жертв", "Вы очень интересная молодая симпатичная стильная дама.Я очень рад, что встретил вас. Давай знакомиться ради любви и хорошего романтичного общения", "Скорее всего в холодную страну летишь! 🤓", "А где можно купить такое белье?)", "Как куда, опять на операционный стол", - написали пользователи сети.

Напомним, украинская Кардашьян в прозрачных кружевах посветила торчащей красотой

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в белье из сеточки показала необъятные размеры бюста

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в прозрачном боди выставила срамные места на всеобщее обозрение