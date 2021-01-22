Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) позувала в мереживному боді

Зірка з ранніх років займається рекламою бікіні й нижньої білизни, передає Politeka.net. Модель любить фотографуватися, тому придбала величезну популярність у своїй улюбленій справі.

Красуня цього разу позувала в мереживному боді з відвертим декольте, звідки практично не вивалювався пишний бюст.

Модель красиво вигнулася, демонструючи форми у всій красі, тонкі лямки підкреслили об`єм грудей.

Крій спокусливого боді, оголив пишні стегна і пружні сідниці.

Модель розпустила волосся, і відкривши губи, зачесала їх назад. Зірка закрила очі, направивши їх до стелі.

На іншому фото Кассандра злегка виставила пружні сідниці.

Модель завершила образ різними прикрасами й макіяжем, що підкреслив пухкі губи та красиві очі.

"Це солодке відчуття полегшення ... що було сьогодні джерелом стресу або полегшення для вас? 🧐", - написала модель.

За шість годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що почуття полегшення і задоволення принесли їм фото, опубліковані знаменитістю. Також шанувальники ще написали багато компліментів.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега любить не тільки фотографуватися, але і подорожувати. Зірка вже побувала в багатьох місцях, в яких також показувала свої спокусливі форми.

Зазначимо, зараз на сторінку моделі підписано 1,1 мільйона осіб.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".