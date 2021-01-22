Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) позировала в кружевном боди
Звезда с ранних лет занимается рекламой бикини и нижнего белья, передает Politeka.net. Модель любит фотографироваться, поэтому приобрела огромную популярность в своем любимом деле.
Красотка в этот раз позировала в кружевном боди с откровенным декольте, откуда практически не вываливался пышный бюст.
Модель красиво выгнулась, демонстрируя формы во всей красе, тонкие лямки подчеркнули объем грудей.
Крой соблазнительного боди, оголил пышные бедра и упругие ягодицы.
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Модель распустила волосы, и приоткрыв губы, зачесала их назад. Звезда закрыла глаза, направив их к потолку.
На другом фото Кассандра слегка выставила упругие ягодицы.
Модель завершила образ различными украшениями и макияжем, подчеркнувшем пухлые губы и красивые глаза.
"Это сладкое чувство облегчения ... что было сегодня источником стресса или облегчения для вас? 🧐", - написала модель.
За шесть часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали, что чувство облегчения и удовольствия принесли им фото, опубликованные знаменитостью. Также поклонники еще написали много комплиментов.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега любит не только фотографироваться, но и путешествовать. Звезда уже побывала во многих местах, в которых также показывала свои соблазнительные формы.
Отметим, сейчас на страницу модели подписан 1,1 миллиона человек.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".