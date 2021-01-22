Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер ефектно скупалася в басейні
Спокусниця одягла чорне бікіні з намистинками на бретельках, пише Politeka.net.
Таким чином, зірка продемонструвала форми, якими неможливо не пишатися. Варто відзначити, що модель збільшила бюст і сідниці.
Красуня вибрала предметом для наслідування свою старшу сестру Кім Кардашьян. Остання також зробила багато маніпуляцій зі своїм тілом.
Кайлі пірнула в басейн, ледь не виваливши бюст з клаптиків тканин маленького бікіні.
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Красуня застигла посередині басейну з блакитною водою і стиснула пишний бюст руками. Модель закрила очі і відвела голову в сторону.
Також красуня показала, як ефектно вистрибнула з води. Зірка показала свої форми крупним планом.
Кайлі намочила довге волосся.
"Вона русалка? 🧜 ♀ ️ ",- написали автори посту.
За кілька годин пост зібрав майже 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємного в бік моделі, захоплюючись її красою.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер народилася в серпні 1997 року.
На момент популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" зірці виповнилося 10 років. В результаті все дитинство моделі пройшло під прицілом відеокамер.
Одного разу вона зізналася, що рости в такій родині і в таких умовах було непросто, адже їй доводилося отримувати не тільки компліменти від шанувальників, але і цілий шквал критики. Особливо погано дівчині доводилося в підлітковому віці.
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