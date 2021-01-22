Зірка показала себе з кращих ракурсів

Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер ефектно скупалася в басейні

Спокусниця одягла чорне бікіні з намистинками на бретельках, пише Politeka.net.

Таким чином, зірка продемонструвала форми, якими неможливо не пишатися. Варто відзначити, що модель збільшила бюст і сідниці.

Красуня вибрала предметом для наслідування свою старшу сестру Кім Кардашьян. Остання також зробила багато маніпуляцій зі своїм тілом.

Кайлі пірнула в басейн, ледь не виваливши бюст з клаптиків тканин маленького бікіні.

Красуня застигла посередині басейну з блакитною водою і стиснула пишний бюст руками. Модель закрила очі і відвела голову в сторону.

Також красуня показала, як ефектно вистрибнула з води. Зірка показала свої форми крупним планом.

Кайлі намочила довге волосся.

"Вона русалка? 🧜 ♀ ️ ",- написали автори посту.

За кілька годин пост зібрав майже 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу приємного в бік моделі, захоплюючись її красою.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер народилася в серпні 1997 року.

На момент популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" зірці виповнилося 10 років. В результаті все дитинство моделі пройшло під прицілом відеокамер.

Одного разу вона зізналася, що рости в такій родині і в таких умовах було непросто, адже їй доводилося отримувати не тільки компліменти від шанувальників, але і цілий шквал критики. Особливо погано дівчині доводилося в підлітковому віці.

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