Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер эффектно искупалась в бассейне
Соблазнительница надела черное бикини с бусинками на бретельках, пишет Politeka.net.
Таким образом, звезда продемонстрировала формы, которыми невозможно не гордиться. Стоит отметить, что модель увеличила бюст и ягодицы.
Красотка выбрала предметом для подражания свою старшую сестру Ким Кардашьян. Последняя также сделала много манипуляций со своим телом.
Кайли нырнула в бассейн, едва ли не вывалив бюст из лоскутков тканей маленького бикини.
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Красотка застыла посередине бассейна с голубой водой и сжала пышный бюст руками. Модель закрыла глаза и отвела голову в сторону.
Также красотка показала, как эффектно выпрыгнула из воды. Звезда показала свои формы крупным планом.
Кайли намочила длинные волосы.
"Она русалка? 🧜♀️", - написали авторы поста.
За несколько часов пост собрал почти 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятного в сторону модели, восторгаясь ее красотой.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер родилась в августе 1997 года.
На момент популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" звезде исполнилось 10 лет. В результате все детство модели прошло под прицелом видеокамер.
Однажды она призналась, что расти в такой семье и в таких условиях было непросто, ведь ей приходилось получать не только комплименты от поклонников, но и целый шквал критики. Особенно худо девушке приходилось в подростковом возрасте.
Напомним, разгоряченная Кайли Дженнер в кружевном белье поиграла с воображением мужчин
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