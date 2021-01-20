Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе в провокаційній позі

На фото зірка позувала в шкіряних лосинах, а бюст обтягнула мотузочками, які служили замість бюстгальтера. Омович розвернулася спиною і нагнулася вперед, показуючи свої пружні сідниці. Волосся у Олени залишилися розпущеним, а руками модель взялася за верх лосин. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Виглядають чудові красуні", "Олена дуже гаряча", "з тобою не біда", " Абсолютно шикарна цукерка !!!", "Господи. Можна було, ще більше розтягнути, ці булочки?)))) ", "як я люблю фотки зимові", "ти завжди змушуєш все танути через тебе", " Кеті Перрі?", "Акуратніше, силікончик не відморозь".

Ми писали, що популярна модель Олена Омович зробила селфі у відвертому образі.

Модель відобразила себе в червоній маєчці на голе тіло. Наряд вона задерла, блиснувши частиною грудей шостого розміру.

Також для додачі особливої пікантності Олена приспустила тонку бретельку з плеча.

Нагадаємо, Українська Кардашьян в прозорих мереживах посвітила стирчить красою

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в білизні з сіточки показала неосяжні розміри бюста

Також Politeka писала, що українська Кардашьян в прозорому боді виставила сором'язливі місця на загальний огляд



