Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в провокационной позе
На фото звезда позировала в кожаных лосинах, а бюст обтянула веревочками, которые служили вместо бюстгальтера. Омович развернулась спиной и нагнулась вперед, показывая свои упругие ягодицы. Волосы у Алены остались распущенными, а руками модель взялась за верх лосин. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Выглядящие великолепные красотки", "Алена очень горячая", "С тобой не беда", "Абсолютно шикарная конфетка !!!", "Господи. Можно было, еще больше растянуть, эти булочки?))))", "как я люблю фотки зимние", "Ты всегда заставляешь все таять из-за тебя", "Кэти Перри?", "Аккуратней, силикончик не отморозь".
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Мы писали, что популярна модель Алена Омович сделала селфи в откровенном образе.
Модель запечатлела себя в красной маечке на голое тело. Наряд она задрала, сверкнув частью груди шестого размера.
Также для придачи особой пикантности Алена приспустила тонкую бретельку с плеча.
Напомним, украинская Кардашьян в прозрачных кружевах посветила торчащей красотой
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