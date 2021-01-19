Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе на відпочинку

На фото красуня позувала в леопардовому бікіні, сидячи в басейні. Келлі знімала сама себе, показуючи пишний бюст в леопардовому бікіні. Волосся у зірки були зібрані в хвостик, щоб не заважали. Дівчина дивилася в камеру і без збентеження хвалилася своїми формами, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бюст?",- написав фанат.

Зірка відповіла: "брехня. Вони великі, вони справжні".

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

«Боже, ти затьмарила сонце!», «Фантастичне фото та захід», «щось я не спостерігаю заходу», «щасливого відпочинку», «божественна краса», «красива перша леді», «боже, ну до чого ж ти чарівна», "Але звідки бікіні?", "Ви можете порекомендувати цю книгу ??", "Вау!!!! У тебе дуже спокусливий стиль !!!!", "Як можна спокійно дивитися на цю позу", "Доброго ранку, дитинко", "хороша книга - завжди позитивна компанія", " гарне фото. Де ти народилася?", "Ти приголомшливо виглядаєш, Келлі!", "Мій ідол".

Ми писали, що відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала свій шикарний загар в бікіні.

Келлі трохи вигнулась, виставивши пружні сідниці в бікіні. Шикарна п'ята точка була вологою чи то від води, чи то від лосьйону. Груди манила погляд в купальнику, який її відмінно підкреслив.

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