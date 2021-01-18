Відома модель Емілі Ратаковски показала фігуру в трендових образах і захопила ідеальним виглядом

Модель з екзотичною зовнішністю відома в світі як ідеал краси і стрункості. Багато дівчат дивуються, як у Ратаковскі виходить блищати на подіумі і при цьому абсолютно не любити спорт. Замість цього модель вважає за краще довго ходити по місту з подругами і багато гуляє на пляжі.

Як видно на знімках, модель може похвалитися бездоганними образами в будь-якому одязі: будь це міні-плаття на тонких лямках або простий «лук» з сорочкою, майкою і шортами. Також Емілі зазначає, що в Instagram знімки часто відредаговані і це не її справжнє життя

"Ви точно не побачите мене там пітною, сонною, з тушшю під очима або температурою. Я цього не публікую. При цьому я намагаюся розповідати реальні історії, тому що вважаю, що наше покоління не захоче стежити за тим, хто не є справжнім.",- раніше говорила модель.

Також вона розповідала, що не їсть у себе вдома, вона вважає за краще вечеряти і спілкуватися з людьми, щоб не переїдати вечорами.

Раніше Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий образ. На фото Емілі позувала в боді з мереживним прозорим верхом, який притискав спокусливий бюст красуні. Дівчина лежала, загнувши одну ніжку, а руку потягнула вгору, полонивши вигинами. Ратаковскі посміхалася і зовсім не бентежилася свого образу, тому кадр вийшов максимально пікантним.

"Ви недостатньо зрілі для таких кадрів«," Малятко дозріла!",» Я думала ти станеш хорошою мамою",!Я хочу, щоб це було на моїй мові ... ". "Здається, я чув історію, дуже схожу на цю ... Я не вірю, що вона закінчилася добре для людини«, " це як ти кажеш, що мої персики можуть бути менше ... сумне обличчя", "так прекрасно", - написали користувачі.

Нагадавши, томна Ратаковскі без білизни відчинила сорочку, давши можливість насолодитися " подружками"

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