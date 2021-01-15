Американська фітнес-модель Ана Чері у біло золотому бікіні показала модний пляжний образ

Відома модель Ана Чері все більше звертає уваги на себе за допомогою образів в купальниках або модному спортивному одязі власного дизайну. Дівчина багато років працювала фітнес-тренером, після чого почала захоплюватися зйомками з акцентом на підкачану фігуру, що і зробило її популярною за короткий термін.

Цього разу на одному з фан-акаунтів з'явилося фото з відпочинку Ани, яка приміряла біло-золотий купальник. Відзначимо, у Ани кілька братів, і вона була єдиною дівчиною в родині, яку звикли балувати.

Сама Ана каже, що в ній змішана Американська, Мексиканська і Кавказька кров і це робить її зовнішність більш примітною. Самі фанати завжди звертають увагу на вигляд Чері, яка помітно помолодшала після уколів краси.

"Такий міцний і щільний купальник; ти така красива, Ана; І я думаю, що тебе хоче кожен чоловік 😘; так виглядають незвично😘 😘; Ти мені подобаєшся; мені подобається твоя картинка; така красива жінка; де ти знаходишся?; Славна Краса💖 🤗; найкрасивіше тіло❤️; виглядає так жарко і чудово😍; чудово😍", - пишуть користувачі.

Завдяки роликам і рекламі, фітнес-тренер швидко перетворилася на фітнес-модель. Тепер Чері показує різні фото, зроблені або в білизні, або в купальниках, а також спортивному одязі. Будинки, як видно по кадру, також не обходиться без пікантних деталей в образах.

Позуючи для фото, Ана має намір приспустила штани і посвітила білизною ніжно-коралового відтінку. А для більшої родзинки, Чері також розстебнула верхні гудзики крихітної майки, яка не приховала її бюст. Окуляри надали моделі образу пустотливий вчительки, що помітили фанати.

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