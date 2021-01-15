Американская фитнес-модель Ана Чери в бело золотом бикини показала модный пляжный образ

Известная модель Ана Чери все больше обращает внимания на себя при помощи образов в купальниках или модной спортивной одежде собственного дизайна. Девушка много лет работала фитнес-тренером, после чего начала увлекаться съемками с акцентом на подкачанную фигуру, что и сделало ее популярной за короткий срок.

В этот раз на одном из фан-аккаунтов появилось фото из отдыха Аны, которая примерила бело-золотой купальник. Отметим, у Аны несколько братьев, и она была единственной девушкой в семье, которую привыкли баловать.

Сама Ана говорит, что в ней смешана Американская, Мексиканская и Кавказская кровь и это делает ее внешность более примечательной. Сами фанаты всегда обращают внимание на вид Чери, которая заметно помолодела после уколов красоты.

«Такой прочный и плотный купальник; Ты такая красивая, Ана; И я думаю, что тебя хочет каждый мужчина 😘; Так выглядят необычно 😘😘; Ты мне нравишься; мне нравится твоя картинка; Такая красивая женщина; Где ты находишься?; Славная красота💖 зажигай экзотику🤗; Самое красивое тело❤️; Выглядит так жарко и великолепно 😍; Великолепно😍», - пишут пользователи.

Благодаря роликам и рекламе, фитнес-тренер быстро превратилась в фитнес-модель. Теперь Чери показывает разные фото, сделанные либо в белье, либо в купальниках, а также спортивной одежде. Дома, как видно по кадру, также не обходится без пикантных деталей в образах.

Позируя для фото, Ана намерено приспустила штаны и посветила бельем нежно-кораллового оттенка. А для большей изюминки, Чери также расстегнула верхние пуговицы крошечной майки, которая не скрыла ее бюст. Очки придали модели образа озорной учительницы, что подметили фанаты.

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