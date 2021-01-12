Відома модель Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий образ

На фото Емілі позувала в боді з мереживним прозорим верхом, який притискав спокусливий бюст красуні. Дівчина лежала, загнувши одну ніжку, а руку потягнула вгору, полонивши вигинами. Ратаковскі посміхалася і зовсім не бентежилася свого образу, тому кадр вийшов максимально пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото красуня стояла в прозорій мереживній білизні, притискаючись п'ятою точкою до іншої моделі. Подружка була в мереживах, але які не просвічували пікантні місця. Ратаковскі дивилася в камеру, а руками потягнула за ниточки трусиків, викликаючи бажання.

Фанати поставили десятки лайків і не писали коментарів, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"прекрасний вид", "Вау, мила», «Емі збирає персик», «ви недостатньо зрілі для таких кадрів", " Малятко дозріла!",» Я думала ти станеш хорошою мамою",!Я хочу, щоб це було на моїй мові ... ". "Здається, я чув історію, дуже схожу на цю ... Я не вірю, що вона закінчилася добре для людини«, " це як ти кажеш, що мої персики можуть бути менше ... сумне обличчя», "так прекрасно".

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