Відома модель Памела Андерсон показала себе в свіжому образі

На фото красуня позує в світлій білизні, лежачи на підстилці біля дерева. Памела спокусливо вигнулася, закинувши ніжку за ногу, заманюючи своїм апетитним виглядом. Модель зовсім не бентежилася показати свої гарячі форми, тому фото вийшло дуже захоплюючим і запальним, хоч і було чорно-білим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Слухайте дерева", - підписала фото красуня.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і не писали Коментарі, так як модель закрила цю можливість для фанатів, але до цього зірку засипали компліментами:

"Кокетка"," Прекрасна, суперечці немає", " Ось це робота над собою!!! Виглядайте на 20", "бадьорий ранок"," Красуня і фігура і обличчя Красиве"," Доброго ранку сонечко", " якісний контент!", "Ідеальна фігура", "Ого, Я люблю тебе, Памела", "Богиня", " Привіт, міс Андерсон, як Ваші справи?", "Вау".

Ми писали, що відома актриса Памела Андерсон не перестає підігрівати інтерес до своєї персони, незважаючи на поважний вік.

Фотографія зроблена крупним планом. На ньому Памела продемонструвала всю свою красу і чарівність. Вона була одягнена в біле і яскраво нафарбована, а золотисті кучері розпущені. Красуня обкрутила голову пасмом волосся і застигла в такій позі, дивлячись кудись вдалину.

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