Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе на радість фанатів

На фото Сьюзі позувала в червоній білизні, лежачи на білих простирадлах. Зірка підняла п'яту точку, хвалячись її ідеальністю. Дівчину зовсім не бентежила відсутність одягу і вона хвалилася бездоганними вигинами тіла, завдяки чому кадр вийшов дуже пікантним і зачаровуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Твіттері.

"Сьюзі Кортез демонструє свою пишну п'яту точку чуттєвої і провокаційної тряскою стегнами", - написано під фото в публікації.

Фанати поставили 50 лайків і не писали коментарів, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Радий тебе бачити", "чудово", "обожнюю цікавих", " якщо ви кинете людини, ви відчуєте його запах? говори ясно"," ти дуже прекрасна"," ця троянда розцвіла"," Батарейки, щоб взяти каріпілли"," О, мамочка, ти супер"," дуже красива жінка"," наскільки багатими ти рухаєшся","запалила моє серце, королева".

Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес обтягнула пружні місця міні-шортами.

Сьюзі цього разу одягла крихітні облягаючі шортики, які ідеально підкреслили її пружні сідниці і оголили "сталеві", рельєфні ніжки.

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