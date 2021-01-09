Скандальна модель з Києва Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, вийшла на вулицю в чому мати народила

Пікантний знімок дівчина розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net

Олена відома своєю пристрастю до пластичних операцій і різними косметологічним процедурам. Мікроблог красуні заповнений різними провокаційними фотографіями, на яких вона демонструє свої силіконові принади у всій красі.

Цього разу "Українська Карашьян" вирішила епатувати публіку тим, що вийшла на балкон серед січня, скинувши весь одяг. З собою вона захопила простирадло, яким злегка прикрила видатний бюст і передню частину тіла. А ось сідниці вона вирішила не прикривати. Щоб не замерзнути Омович взяла чашку з горями чаєм або кавою.

Фолловери почали обговорювати побачене в коментарях.

"А тепер скинь відос як робилася ця фотка", " Коли і холодно і гаряче одночасно ☺️", " Хотів би я бути сусідом ❤️", " кожна подруга тут так хоче пити", " Який шикарний вигляд", - пишуть в мережі.

Раніше пишногруда Олена Омович похвалилася перед шанувальниками новою зачіскою.

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