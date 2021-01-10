Всю ніч безперервно...

Бразильська модель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, порадувала публіку яскравими кадрами

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з друзями.

Так, Амбросіо в синій сукні з божевільними вирізами показала, як насолоджується життям, незважаючи ні на що. Красуня блиснула спокусливим декольте, прикрасивши його великою мушлею: її засмаглими принадами хочеться милуватися вічність.

На деяких кадрах Алессандра ніби застигла в момент танцю. Дівчина підняла руку вгору, погравши стегнами на камеру.

"Фейжоада та самба 🥁", - підписала кадри модель, натякаючи на те, як шикарно провела вечір з друзями.

Відзначимо, фейжоада - традиційне для португаломовних країн блюдо з квасолі, м'ясних продуктів і фарофи.

Користувачі прийшли в захват і кинулися коментувати:

"Схоже, ваш 2021 рік поки йде добре, Алессандра - я сподіваюся , що інша частина року буде настільки ж прекрасною для вас і ваших близьких. ❤☺✌"

"Смачні та енергійні цілі 🍲 💃"

"Фантастика! Хороша Бразилія 👏"

"Ось це життя 👌 👌 👏"

"Ти моє натхнення на все життя. ❤️"

"Танцювати всю ніч безперервно"

"Давай насолоджуватися життям👏"

Раніше ми розповідали, що Амбросіо позувала в цьому ж вбранні, але вже без компанії. Модель грайливо здіймала спідницю легкої сукні, затьмаривши собою призахідне сонце.

"О, боже мій. Ти просто досконалість", "ти фантастично виглядаєш", "розкішний вигляд", " дуже і дуже красиво!", - розсипалися в компліментах фанати Алессандри.

Нагадаємо, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.

Також Politeka писала, що зірка з Victoria's Secret блиснула випираючими формами з бікіні.