Бразильська модель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, порадувала публіку яскравими кадрами
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з друзями.
Так, Амбросіо в синій сукні з божевільними вирізами показала, як насолоджується життям, незважаючи ні на що. Красуня блиснула спокусливим декольте, прикрасивши його великою мушлею: її засмаглими принадами хочеться милуватися вічність.
На деяких кадрах Алессандра ніби застигла в момент танцю. Дівчина підняла руку вгору, погравши стегнами на камеру.
"Фейжоада та самба 🥁", - підписала кадри модель, натякаючи на те, як шикарно провела вечір з друзями.
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Відзначимо, фейжоада - традиційне для португаломовних країн блюдо з квасолі, м'ясних продуктів і фарофи.
Користувачі прийшли в захват і кинулися коментувати:
"Схоже, ваш 2021 рік поки йде добре, Алессандра - я сподіваюся , що інша частина року буде настільки ж прекрасною для вас і ваших близьких. ❤☺✌"
"Смачні та енергійні цілі 🍲 💃"
"Фантастика! Хороша Бразилія 👏"
"Ось це життя 👌 👌 👏"
"Ти моє натхнення на все життя. ❤️"
"Танцювати всю ніч безперервно"
"Давай насолоджуватися життям👏"
Раніше ми розповідали, що Амбросіо позувала в цьому ж вбранні, але вже без компанії. Модель грайливо здіймала спідницю легкої сукні, затьмаривши собою призахідне сонце.
"О, боже мій. Ти просто досконалість", "ти фантастично виглядаєш", "розкішний вигляд", " дуже і дуже красиво!", - розсипалися в компліментах фанати Алессандри.
Нагадаємо, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.
Також Politeka писала, що зірка з Victoria's Secret блиснула випираючими формами з бікіні.