Бразильская модель Алессандра Амбросио, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, порадовала публику яркими кадрами
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с друзьями.
Так, Амбросио в синем платье с безумными вырезами показала, как наслаждается жизнью, несмотря ни на что. Красотка блеснула соблазнительным декольте, украсив его крупной ракушкой: ее загорелыми прелестями хочется любоваться вечность.
На некоторых кадрах Алессандра будто застыла в момент танца. Девушка подняла руку вверх, поиграв бедрами на камеру.
"Фейжоада и самба 🥁", - подписала кадры модель, намекая на то, как шикарно провела вечер с друзьями.
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Отметим, фейжоада — традиционное для португалоязычных стран блюдо из фасоли, мясных продуктов и фарофы.
Пользователи пришли в восторг и кинулись комментировать:
"Похоже, ваш 2021 год пока идет хорошо, Алессандра - я надеюсь, что остальная часть года будет столь же прекрасной для вас и ваших близких. ❤☺✌"
"Вкусные и энергичные цели 🍲💃🏼"
"Фантастика! Хорошая Бразилия 👏🏻"
"Вот это жизнь 👌🏼👌🏼👏🏼"
"Ты мое вдохновение на всю жизнь. ❤️"
"Танцевать всю ночь напролет"
"Давай наслаждаться жизнью👏"
Ранее мы рассказывали, что Амбросио позировала в этом же наряде, но уже без компании. Модель игриво вздымала юбку легкого платья, затмив собой заходящее солнце.
«О, боже мой. Ты просто совершенство», «ты фантастически выглядишь», «роскошный вид», "очень и очень красиво!", - рассыпались в комплиментах фанаты Алессандры.
Напомним, звезда Victoria’s Secret задрала ножку в дерзком мини.
Также Politeka писала, что звезда из Victoria’s Secret сверкнула выпирающими формами из бикини.