Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", вирішила поділитися інтригуючим кадром з новим образом

Дівчина нещодавно вирушила на відпочинок в Африку, де провела кілька хороших днів на сафарі і повеселилася з подругами під час поїздки. А кілька днів тому Роуз розповіла, що має намір продовжити відпочинок, тому вона вирушила на Ібіцу, де вже встигла захопити новим вбранням.

Як і раніше, Демі не стала прикривати бюст, а навпаки виставила все напоказ. Дівчина одягла лише лакову сукню, яка зовсім не приховувала її гідності. Як можна помітити на фото, під верхнім одягом Роуз немає білизни, що додало її образу відвертості.

Довге волосся модель залишила розпущеним, проте сховала їх під пальто.

"Ношу мою нову колекцію!",- похвалилася під кадрами Демі.

Фанати відреагували досить швидко:

«Всі ці види неймовірно шикарні 😻💖✨; Перегляди 🔥🔥 на точку дитинко; Красиво 😘; Я сходжу з розуму від неї🙈🙈❤️; чудово вау 🤤🤤😍; Я люблю все в тобі; Красиво 😍; вони такі величезні; Чудово 🔥. Найкраще після нарізки хліба 😍❤️; Mamacita hermosa ❤️❤️❤️ я люблю тебе 😘; чудово 📸".

Знаменитість звикла до компліментів за роки роботи над своїми іміджем, тому нескромно заявляє: вона виглядає краще, ніж багато інших моделей. Демі також підкреслює, що їй не потрібні дієти для впевненості в собі і вона більше не хоче обмежувати свій режим харчування.

У чорному купальнику з мереживними вставками дівчина виглядала вельми привабливо, а її розпущені локони вдало завершили пляжний образ без додаткових деталей.