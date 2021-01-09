Американська фітнес-модель Ана Чері показала незвичайний романтичний образ в білизні і береті

Засмагла красуня змінює образи досить часто, акцентуючи увагу на своїх достоїнства. Будучи фітнес-тренером, Ана знає, як правильно приводити себе в порядок і доглядати за собою. При цьому модель відмовляється від дієт, не бажаючи обмежувати себе і худнути.

Саме пишні форми знаменитості і її любов до пікантних фото в соціальній мережі Instagram зробили її популярною. Примітно, що дівчина не любить подорожувати занадто часто, тому більшість її фото для реклами зроблені вдома.

І цей раз не був винятком – пишнотіла модель спокусливо позувала на дивані, виставивши гідності напоказ в чорній білизні з мереживами. При цьому доповнила вона свій образ беретом такого ж кольору, що додало їй нотку пікантності. Фанати відразу ж прозвали спортсменку спокусливою француженкою:

"Дивно, занадто багато на кону; добре сидить; дівчина просто ідеальна Французька принцеса; так чудово виглядаєш, Доброго ранку, дорогоцінний щаслива людина; тепер це жарко; ви дійсно живете в Парижі?; Така приваблива і красива🔥 треба трохи перчика; ти дуже красива 👌; прекрасна дама❤; ви так незвичайно красиві. Диво природи !! 😘😘».

Тажкже на фан-акаунті з'явився знімок, на якому Ана позувала в чорному купальнику з високою посадкою. Лаконічність і простота дизайну не завадили підкреслити засмаглі форми Чері.

При цьому Ана також доповнила купальник спеціальними рукавами, що входять в комплект до ліфа без бретелей. Щоб надати образу якоїсь невимушеності Чері зав'язала свої локони в кіски і не стала робити яскравий макіяж.

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