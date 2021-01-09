Американская фитнес-модель Ана Чери показала необычный романтичный образ в белье и берете

Загорелая красотка меняет образы довольно часто, акцентируя внимание на своих достоинства. Будучи фитнес-тренером, Ана знает, как правильно приводить себя в порядок и ухаживать за собой. При этом модель отказывается от диет, не желая ограничивать себя и худеть.

Именно пышные формы знаменитости и ее любовь к пикантным фото в социальной сети Инстаграм сделали ее популярной. Примечательно, что девушка не любит путешествовать слишком часто, поэтому большинство ее фото для рекламы сделаны дома.

И этот раз не был исключением – пышнотелая модель соблазнительно позировала на диване, выставив достоинства напоказ в черном белье с кружевами. При этом дополнила она свой образ беретом такого же цвета, что придало ей нотку пикантности. Фанаты сразу же прозвали спортсменку соблазнительной француженкой:

«Удивительно, слишком многое на кону; хорошо сидит; девушка просто идеальная французская принцесса; Так восхитительно выглядишь, доброе утро, драгоценный счастливый человек; Теперь это жарко; Вы действительно живете в Париже?; Такая привлекательная и красивая🔥 надо немного перчика;Ты очень красивая 👌; Прекрасная дама❤; Вы так необыкновенно красивы. Чудо природы !! 😘😘».

Тажкже на фан-аккаунте появился снимок, на котором Ана позировала в черном купальнике с высокой посадкой. Лаконичность и простота дизайна не помешали подчеркнуть загорелые формы Чери.

При этом Ана также дополнила купальник специальными рукавами, входящими в комплект к лифу без бретелей. Чтобы придать образу некой непринужденности Чери завязала свои локоны в косички и не стала делать яркий макияж.

Напомним, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч

А еще Politeka писала, что Ана Чери покрутила "орешком" перед зеркалом в тесных лосинах

Также Politeka сообщала, что Ана Чери задала жару, выпятив румяные "булочки" на тренировке