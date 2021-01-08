Відома модель Демі Роуз показала, як розважається на Ібіці
На фото красуня позує в прозорому боді, яке зовсім не приховало апетитні форми дівчини. Зірка здалася у екзотичного дерева, хвалячись ідеальною фігурою. Демі на другому кадрі вже повернулася боком, хвалячись апетитним "горішком", який був зовсім не прикритий, завдяки чому знімки вийшли максимально гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Постійно розвивається, постійно змінюється", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Нарешті щось варте", "постійно ставати все більше і більше свідомості", "Королева острова", "ти найголовніша троянда в усьому світі", " не могли б ви послати мені вітання?", "Чудовий, чудово чудовий горішок"," яка красива"," Люблю цю картинку любов","бажаю тобі удачі в цьому".
Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз вміє заінтригувати навіть кадром з відпочинку.
У чорному купальнику з мереживними вставками дівчина виглядала вельми привабливо, а її розпущені локони вдало завершили пляжний образ без додаткових деталей.
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