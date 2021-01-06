Колишній капітан "Шахтаря", а нині директор клубу з футболу Даріо Срна

В інтерв'ю на офіційному YouTube-каналі "гірників" хорватський екс-футболіст назвав причину, через яку команда перестала виступати у Львові, але зазначив, що йому сподобалося це місто.

Він також заявив, що в Харкові "Шахтарю" було легше, оскільки там їх більше підтримували фанати.

Крім того, він зізнався, що не вважає Київ своїм домом.

"Я не ходжу багато в Києві, це не моє місто. Донецьк-мій. З дружиною люблю поїсти в ресторанах, а так улюбленого місця немає. Я люблю в" Оперу" поїхати, випити кави, з директорами нашими поспілкуватися, там, де є наші люди", - розповів футболіст.

Він також згадав, як вони з командою побували у Львові. У нього про це місто залишилися лише приємні спогади.

"Спочатку ми грали у Львові. Там прекрасний стадіон, місто і хороші люди, але, на жаль, були проблеми з відвідуваністю. Дуже мало людей ходили на наші матчі в чемпіонаті України", - згадав Срна.

"Харків знаходиться ближче до Донецька, там більше наших людей, набагато більше, ніж у Львові. Там на наші матчі приходили 3-10 тисяч осіб", – висловився Срна.

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