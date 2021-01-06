Бывший капитан "Шахтера", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна
В интервью на официальном YouTube-канале "горняков" хорватский экс-футболист назвал причину, по которой команда перестала выступать во Львове, но отметил, что ему понравился этот город.
Он также заявил, что в Харькове "Шахтеру" было легче, поскольку там их больше поддерживали фанаты.
Кроме того, он признался, что не считает Киев своим домом.
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"Я не хожу много в Киеве, это не мой город. Донецк – мой. С женой люблю покушать в ресторанах, а так любимого места нет. Я люблю в "Оперу" поехать, выпить кофе, с директорами нашими пообщаться, там, где есть наши люди", - рассказал футболист.
Он также вспомнил, как они с командой побывали во Львове. У него об этом городе остались лишь приятные воспоминания.
"Сначала мы играли во Львове. Там прекрасный стадион, город и хорошие люди, но, к сожалению, были проблемы с посещаемостью. Очень мало людей ходили на наши матчи в чемпионате Украины", - вспомнил Срна.
"Харьков находится ближе к Донецку, там больше наших людей, намного больше, чем во Львове. Там на наши матчи приходили 3-10 тысяч человек", – высказался Срна.
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