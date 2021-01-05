Чемпіона Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Олега Верняєва тимчасово відсторонили від змагань
Таке рішення прийняли в Міжнародній федерації гімнастики, передає "NBCSport".
У Федерації відмовилися коментувати ситуацію зазначивши, що заборона діє "до кінця процедури, яка в цей час триває".
Нагадаємо 2019 року Олег Верняєв став бронзовим призером чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, посівши третє місце в багатоборстві. Навесні 2021 українець був визнаний кращим спортсменом країни — це 12-а нагорода для Верняєва, і за цим показником гімнаст зрівнявся з фехтувальницею Ольгою Харлан.
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Олег Верняєв брав участь у двох Олімпіадах. На Іграх в Бразилії в 2016-му він виграв золоту і срібну медалі.
У грудні українець повинен був увійти до збірної країни для участі в чемпіонаті Європи.
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