Чемпіона Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Олега Верняєва тимчасово відсторонили від змагань

Таке рішення прийняли в Міжнародній федерації гімнастики, передає "NBCSport".

У Федерації відмовилися коментувати ситуацію зазначивши, що заборона діє "до кінця процедури, яка в цей час триває".

Нагадаємо 2019 року Олег Верняєв став бронзовим призером чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, посівши третє місце в багатоборстві. Навесні 2021 українець був визнаний кращим спортсменом країни — це 12-а нагорода для Верняєва, і за цим показником гімнаст зрівнявся з фехтувальницею Ольгою Харлан.

Олег Верняєв брав участь у двох Олімпіадах. На Іграх в Бразилії в 2016-му він виграв золоту і срібну медалі.

У грудні українець повинен був увійти до збірної країни для участі в чемпіонаті Європи.



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