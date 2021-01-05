Чемпиона Олимпийских игр по спортивной гимнастике Олега Верняева временно отстранили от соревнований

Такое решение приняли в Международной федерации гимнастики, передает "NBCSport".

В федерации отказались комментировать ситуацию отметив, что запрет действует "до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается".

Напомним 2019 году Олег Верняев стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике, заняв третье место в многоборье. Весной 2021 украинец был признан лучшим спортсменом страны — это 12-я награда для Верняева, и по этому показателю гимнаст сравнялся с фехтовальщицей Ольгой Харлан.

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Олег Верняев принимал участие в двух Олимпиадах. На играх в Бразилии в 2016-м он выиграл золотую и серебряную медали.

В декабре украинец должен был войти в сборную страны для участия в чемпионате Европы.

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