Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа проведуть два бої

Боксери домовилися про проведення двох боїв в 2021 році: перший бій стане об'єднавчим, а в другому той, хто програв отримає право на реванш. Поки контракт не підписаний, проте вже зараз букмекери почали приймати ставки на суперподію в світовому боксі.

Так, шанси на перемогу Тайсона Ф'юрі оцінюють коефіцієнтом 1,57. Претенденту на титул Ентоні Джошуа - 2,37.

Нічия в поєдинку оцінюється 17 коефіцієнтом.

Нагадавши, 30-річний Джошуа в грудні 2019 року повернув собі титули чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO після перемоги в реванші проти мексиканця Енді Руїса. В одному з інтерв'ю, Джошуа пообіцяв знищити Ф'юрі.

Британець вже відреагував на сміливий випад у свій бік:

"Я не вважаю, що Джошуа такий сильний, яким його намагаються виставити люди. Або ж він не вірить у свої сили. У нього є проблеми з упевненістю в собі", - заявив боксер в одному з інтерв'ю.

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