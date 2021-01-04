Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа проведут два боя

Боксеры договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. Пока контракт не подписан, однако уже сейчас букмекеры начали принимать ставки на суперсобытие в мировом боксе.

Так, шансы на победу Тайсона Фьюри оценивают коэффициентом 1,57. Претенденту на титул Энтони Джошуа - 2,37.

Ничья в поединке оценивается 17 коэффициентом.

Напомним, 30-летний Джошуа в декабре 2019 года вернул себе титулы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после победы в реванше против мексиканца Энди Руиса. В одном из интервью, Джошуа пообещал уничтожить Фьюри.

Британец уже отреагировал на смелый выпад в свою сторону:

"Я не считаю, что Джошуа такой сильный, каким его пытаются выставить люди. Или же он не верит в свои силы. У него есть проблемы с уверенностью в себе", - заявил боксер в одном из интервью.

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