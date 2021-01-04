Стратегічне водосховище в окупованому Росією Криму повністю пересохло

Про це повідомив у Twitter блогер під ніком "Кримський бандерівець". Блогер уточнив, що на півострів припинена подача води з Сімферопольського водосховища, а також Тайганського і Білогірського водосховищ.

Крім того, він показав на знімку, як зараз виглядає Сімферопольське водосховище і що від нього залишилося.

"Вода з Сімферопольського водосховища в будинки окупованої столиці АРК вже не подається. Припинено і перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ. 15 труб, які прокладали "іхтамнети", стоять порожніми", - підписав фото блогер " Кримський бандерівець" .

Користувачі мережі активно обговорюють екологічну катастрофу, яка зображена на знімках. Багато хто побоюється, що влітку з приходом спеки ситуація буде ще гірше і серйозніше:

"Це вже не сховище, а болото, до літа буде ж * па ", "Взимку в Криму води немає, навесні і влітку буде тихий жах", "Води більше не буде, тільки менше! Взятися їй немає звідки", " За що боролися, а ось і камені з неба", "Проблему з водою в Криму не вирішити без дніпровської води. Камені з неба прилетіли".

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