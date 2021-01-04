Стратегічне водосховище в окупованому Росією Криму повністю пересохло
Про це повідомив у Twitter блогер під ніком "Кримський бандерівець". Блогер уточнив, що на півострів припинена подача води з Сімферопольського водосховища, а також Тайганського і Білогірського водосховищ.
Крім того, він показав на знімку, як зараз виглядає Сімферопольське водосховище і що від нього залишилося.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Як 90-річний Чапкіс з "Танців з зірками" виглядав в молодості, фото красеня: "Ого, який..."
Пішов з життя легендарний красень-актор, який підкорив серця мільйонів: "Через кілька годин після дня народження..."
На три знаки Зодіаку обрушиться удача з початку 2021 року: кого чекає грошовий період
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
"Вода з Сімферопольського водосховища в будинки окупованої столиці АРК вже не подається. Припинено і перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ. 15 труб, які прокладали "іхтамнети", стоять порожніми", - підписав фото блогер " Кримський бандерівець" .
Користувачі мережі активно обговорюють екологічну катастрофу, яка зображена на знімках. Багато хто побоюється, що влітку з приходом спеки ситуація буде ще гірше і серйозніше:
"Це вже не сховище, а болото, до літа буде ж * па ", "Взимку в Криму води немає, навесні і влітку буде тихий жах", "Води більше не буде, тільки менше! Взятися їй немає звідки", " За що боролися, а ось і камені з неба", "Проблему з водою в Криму не вирішити без дніпровської води. Камені з неба прилетіли".
Нагадаємо, окупанти вирішили занурити кримчан у "спецпоїзд" з РФ, кадри безумства.
Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.
Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.