Стратегическое водохранилище в оккупированном Россией Крыму полностью пересохло

Об этом сообщил в Twitter блогер под ником "Крымский бандеровец". Блогер уточнил, что на полуостров прекращена подача воды из Симферопольского водохранилища, а также Тайганского и Белогорского водохранилищ.

Кроме того, он показал на снимке, как сейчас выглядит Симферопольское водохранилище и что от него осталось.

"Вода из Симферопольского водохранилища в дома оккупированной столицы АРК уже не подается. Прекращена и перекачка воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. 15 труб, которые прокладывали "ихтамнеты", стоят пустыми", - подписал фото блогер "Крымский бандеровец" .

Пользователи сети активно обсуждают экологическую катастрофу, которая изображена на снимках. Многие опасаются, что летом с приходом жары ситуация будет еще хуже и серьезнее:

"это уже не хранилище, а болото, к лету будет ж*па ", "Зимой в Крыму воды нет, весной и летом будет тихий ужас", "Воды больше не будет, только меньше! Взяться ей нет откуда", " За что боролись, а вот и камни с неба", "Проблему с водой в Крыму не решить без днепровской воды. Камни с неба прилетели".

Напомним, оккупанты решили погрузить крымчан в "спецпоезд" из РФ, кадры безумия.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.