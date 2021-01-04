Батько і тренер Теофимо Лопеса (16-0, 12КО) Теофимо Лопес-старший знову різко висловився про Василя Ломаченка

Зокрема коментуючи можливий новий поєдинок з Василем Ломаченком, Теофімо-старший заявив, що його син без проблем нокаутує українця.

При цьому в інтерв'ю каналу Johnny Faraće на YouTube він зазначив, що не бачить сенсу в проведення реваншу з Ломаченком.

Крім того, він додав, що його син зламає Василя Ломаченка. Він нібито міг зробити це ще в минулому бою, але передумав.

"Якщо ми знову поберемося з Ломою, то це буде крок назад. Ми вже зробили те, що повинні були зробити. Якщо у нас буде ще один бій з Ломаченком, то ми відправимо його в нокаут, оскільки цього разу він піде вперед, і мій син його зламає. Ви бачили, що Теофімо зробив з ним у 12-му раунді. Мій син міг зробити це у восьмому або дев'ятому раунді, але він вирішив цього не робити", – сказав Лопес-старший.

Також раніше повідомлялося, що Теофімо Лопес різко прокоментував слова Василя Ломаченка, який заявив, що не згоден з поразкою в їхньому бою.

Американець заявив, що Ломаченко знає про те, що програв поєдинок, але йому важко прийняти цей результат, оскільки він майже не програвав протягом своєї аматорської і професійної кар'єри. До всього іншого, американський боксер послав українського боксера на три літери.

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