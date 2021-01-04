Отец и тренер Теофимо Лопеса (16-0, 12КО) Теофимо Лопес-старший снова резко высказался о Василии Ломаченко

В частности комментируя возможный новый поединок с Василием Ломаченко, Теофимо-старший заявил, что его сын без проблем нокаутирует украинца.

При этом в интервью каналу Johnny Faraće на YouTube он отметил, что не видит смысла в проведение реванша с Ломаченко.

Кроме того, он добавил, что его сын сломает Василия Ломаченко. Он якобы мог сделать это еще в прошлом бое, но передумал.

"Если мы снова подеремся с Ломой, то это будет шаг назад. Мы уже сделали то, что должны были сделать. Если у нас будет еще один бой с Ломаченко, то мы отправим его в нокаут, поскольку в этот раз он пойдет вперед, и мой сын его сломает. Вы видели, что Теофимо сделал с ним в 12-м раунде. Мой сын мог сделать это в восьмом или девятом раунде, но он решил этого не делать", – сказал Лопес-старший.

Также ранее сообщалось, что Теофимо Лопес резко прокомментировал слова Василия Ломаченко, который заявил, что не согласен с поражением в их бою.

Американец заявил, что Ломаченко знает о том, что проиграл поединок, но ему тяжело принять этот результат, поскольку он почти не проигрывал на протяжении своей аматорской и профессиональной карьеры. Ко всему прочему, американский боксер послал украинского боксера на три буквы.

Напомним, громкое поражение Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину.

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко.

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом.