Катерина Усик, дружина українського супертяжа Олександра Усика вразила красою на новорічних знімках

Як повідомляє Politeka.net, Олександр Усик і його майбутня дружина Катя навчалися в Сімферополі в паралельному класі. У 2009 році пара одружилася. У сім'ї троє дітей: Лізі виповнилося 10 років, Кирилу – сім, Михайлу – п'ять.

Днями Катерина порадувала шанувальників новорічними гарячими кадрами. Кадри опублікував портал xsport.ua.

На сміливому фото вона позує в короткій сріблястій сукні з глибоким декольте, розшитій бісером і великими намистинами. Волосся красуня розпустила, а на обличчя завдала легкий ледь помітний макіяж. Катерина сидить, спершись об стіл, акцент - на її стрункі ніжки і декольте.

На іншому кадрі вона позує вже в новій вечірній сукні. Цього разу дівчина приміряла довгу чорну сукню з прозорими рукавами, яка підкреслила крихкість її фігури. На цьому знімку красуня шле повітряний поцілунок, склавши губки бантиком.

До речі, зовсім нещодавно Катерина знялася у фотосесії в брендовому одязі будинку французької моди Dior.

Краса і елегантність Катерини нокаутує буквально з першого погляду, адже від її вигляду аж подих зводить. На жаль користувачі Мережі не зможуть прокоментувати знімки, адже вони з'явилися в Stories дівчата.

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