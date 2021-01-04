Екатерина Усик, жена украинского супертяжа Александра Усика поразила красотой на новогодних снимках

Как сообщает Politeka.net, Александр Усик и его будущая жена Катя учились в Симферополе в параллельном классе. В 2009 году пара поженилась. В семье трое детей: Лизе исполнилось 10 лет, Кириллу – семь, Михаилу – пять.

На днях Екатерина порадовала поклонников новогодними горячими кадрами. Кадры опубликовал портал xsport.ua.

На смелом фото она позирует в коротком серебристом платье с глубоким декольте, расшитом бисером и крупными бусинами. Волосы красавица распустила, а на лицо нанесла легкий едва заметный макияж. Екатерина сидит, оперевшись об стол, акцент - на ее стройные ножки и декольте.

На другом кадре она позирует уже в новом вечернем платье. На этот раз девушка примеряла длинное черное платье с прозрачными рукавами, которое подчеркнуло хрупкость ее фигуры. На этом снимке красавица шлет воздушный поцелуй, сложив губки бантиком.

Кстати, совсем недавно Екатерина снялась в фотосессии в брендовой одежде дома французской моды Dior.

Красота и элегантность Екатерины нокаутирует буквально с первого взгляда, ведь от ее вида аж дыхание сводит. К сожалению пользователи сети не смогут прокомментировать снимки, ведь они появились в Stories девушки.

Напомним, Чисора публично унизил Александра Усика, что будет с карьерой украинца.

Как писала Politeka, Усик назвал нового соперника, которого жаждет разнести на ринге.

Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри.