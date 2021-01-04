Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, з'явилася без одягу
Зірка часто епатує публіку своїми оголеними фото, пише Politeka.net. Користувачі мережі згадують одні з найвідвертіших знімків, які, дійсно, варті уваги.
На одному з архівних фото, яке було розміщено у фан-групі Instagram, красуня з'явилася без одягу, повернувшись до камери спиною.
Зірка продемонструвала пружні сідниці, а також похвалилася просто "шовковою" шкірою.
Модель зафарбували найінтимніше на грудях, щоб зробити фото трохи скромніше.
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Емілі подивилася в камеру через плече. Її волосся було розпущене і неакуратно укладене, ніби красуня вирішила сьогодні не розчісуватися.
Губи Ратаковськи були прочинені й виглядали чудово.
За кілька годин пост зібрав всього 300 лайків, адже група тільки стала набирати популярність.
"Справжня розкіш", - написав один з шанувальників.
Відзначимо, майбутня зірка народилася в Лондоні. Своєю неймовірною зовнішністю красуня зобов'язана батькам, адже в них тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.
Мати Ратаковськи - популярна письменниця, професор англійської мови, а батько-талановитий художник.
У 14 років Емілі вже підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.
Модель зізналася, що вважає оголене тіло нормою, тому не соромиться демонструвати його, якщо знімки зроблені професіоналом.
Тому в її портфоліо маса подібних фото.
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