Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, з'явилася без одягу

Зірка часто епатує публіку своїми оголеними фото, пише Politeka.net. Користувачі мережі згадують одні з найвідвертіших знімків, які, дійсно, варті уваги.

На одному з архівних фото, яке було розміщено у фан-групі Instagram, красуня з'явилася без одягу, повернувшись до камери спиною.

Зірка продемонструвала пружні сідниці, а також похвалилася просто "шовковою" шкірою.

Модель зафарбували найінтимніше на грудях, щоб зробити фото трохи скромніше.

Емілі подивилася в камеру через плече. Її волосся було розпущене і неакуратно укладене, ніби красуня вирішила сьогодні не розчісуватися.

Губи Ратаковськи були прочинені й виглядали чудово.

За кілька годин пост зібрав всього 300 лайків, адже група тільки стала набирати популярність.

"Справжня розкіш", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, майбутня зірка народилася в Лондоні. Своєю неймовірною зовнішністю красуня зобов'язана батькам, адже в них тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Мати Ратаковськи - популярна письменниця, професор англійської мови, а батько-талановитий художник.

У 14 років Емілі вже підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.

Модель зізналася, що вважає оголене тіло нормою, тому не соромиться демонструвати його, якщо знімки зроблені професіоналом.

Тому в її портфоліо маса подібних фото.

Нагадаємо, спекотна Ратаковськи забула про ліфі і показала, як починається її ранок в ліжку з красунчиком:"Оголила свій..."

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковськи без білизни дозволила зазирнути у своє бездонне декольте