Відома американська фітнес-модель Ана Чері вирішила побалувати шанувальників, показавши розкішну фігуру в приспущеному боді
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Я розумію, що всього третє січня, але з Новим Роком всіх!"- йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках Чері позує в білосніжному боді після спекотної фотосесії, грайливо поглядаючи в кадр. На інших кадрах красуня демонструє інші достоїнства своєї фігури, показуючи ідеальний бюст, прикритий руками.
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"Боже, Ти королева Нового року. Красуня!", "божественне тіло" , "ти просто з'їла моє серце", "фонд спогадів", "бездоганний вигляд", "ох, ти просто неперевершена!", "яке підтягнуте тіло й ідеальний бюст", - пишуть її шанувальники.
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Модель часто ділиться провокаційними фото і показує, як веселиться на пляжі в трендових купальниках. Родзинка профілю Ани в Instagram в тому, що вона має намір хвалиться фігурою в одній білизні, демонструє підкачане тіло після тренувань і хвалиться власною колекцією одягу.
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