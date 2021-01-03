Известная американская фитнес-модель Ана Чери решила побаловать поклонников, показав роскошную фигуру в приспущенном боди
Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
"Я понимаю, что всего третье января, но с Новым годом всех!" – говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Чери позирует в белоснежном боди после жаркой фотосессии, игриво поглядывая в кадр. На других кадрах красотка демонстрирует другие достоинства своей фигуры, показывая идеальный бюст, прикрытый руками.
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"Боже, ты королева Нового года. Красотка!", "божественное тело", "ты просто съела мое сердце", "фонд воспоминаний", "безупречный вид", "ох, ты просто непревзойденная!", "какое подтянутое тело и идеальный бюст", - пишут ее поклонники.
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Модель часто делится провокационными фото и показывает, как веселится на пляже в трендовых купальниках. Изюминка профиля Аны в Инстаграм в том, что она намерено хвастается фигурой в одном белье, демонстрирует подкачанное тело после тренировок и хвастается собственной коллекцией одежды.
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