Известная американская фитнес-модель Ана Чери решила побаловать поклонников, показав роскошную фигуру в приспущенном боди

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Я понимаю, что всего третье января, но с Новым годом всех!" – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Чери позирует в белоснежном боди после жаркой фотосессии, игриво поглядывая в кадр. На других кадрах красотка демонстрирует другие достоинства своей фигуры, показывая идеальный бюст, прикрытый руками.

"Боже, ты королева Нового года. Красотка!", "божественное тело", "ты просто съела мое сердце", "фонд воспоминаний", "безупречный вид", "ох, ты просто непревзойденная!", "какое подтянутое тело и идеальный бюст", - пишут ее поклонники.

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Модель часто делится провокационными фото и показывает, как веселится на пляже в трендовых купальниках. Изюминка профиля Аны в Инстаграм в том, что она намерено хвастается фигурой в одном белье, демонстрирует подкачанное тело после тренировок и хвастается собственной коллекцией одежды.

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