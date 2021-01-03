Відома модель Емілі Ратаковски показала себе на радість фанатів

На фото зірка позує в Білій коротенькій сукні. Емілі доповнила образ стильним капелюхом, який тримала в руці, а другий взялася за розпущене волосся. Дівчина, як можна помітити, гуляла на природі серед квітів. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото красуня вже була в легкому топі і без білизни. Образ дівчина доповнила стильною спідницею, позуючи серед інших дівчат. Кадр вийшов легким і навіть трохи спокусливим.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться додати: "Вау, леді, полювання почалося".

Повідомлялося, що відома модель Емілі Ратаковскі вперше за довгий час вирішила показати, як змінилася за час вагітності.

У ніжно-салатовій сукні Емілі показала, як зустрічала з чоловіком Новий Рік.

Відзначимо, пара вирішила не повідомляти поки стать дитини. Шанувальники зірки відреагували досить бурхливо на фото, що показує, як Емілі початку 2021 рік.

Повідомлялося, що американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковскі завоювала серця завдяки своїй ідеальній зовнішності.

Цього разу користувачі Мережі розмістили знімки зірки в різних образах-вдома і перед червоною доріжкою.

На першому знімку спокусниця позувала в кофті в горошок і одних трусиках. Видно, що під одягом не було ліфчика. Модель злегка відставила стегно, хвалячись красивим вигином і стрункими ніжками. Вона розпустила волосся і дивилася в камеру, посміхаючись.

Нагадаємо, вагітна Емілі Ратаковскі покрутилася перед дзеркалом в прозорих трусиках

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