Відома модель і зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала себе, захоплюючи фанатів

На фото Кендіс позувала в міні-бікіні, яке практично складалося з мотузочок. Красуня доповнила образ золотим ланцюжком, а здалася у дерева на пляжі. Зірка залишила волосся розпущеним, а погляд відвела від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайків і не писали Коментарі під публікацією, так як зірка викинула кадр в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "мій улюблений ангел, так по-особливому!".

Повідомлялося, що зірка Victoria's Secret, відома модель Кендіс Свейнпол вразила ніжною красою у в'язаному ТОПі.

у себе в Instagram дівчина опублікувала чорно-біле фото, на якому позувала в незвичайному вбранні. Красуня приміряла в'язаний топ і спідницю. Шанувальники змогли розглянути її акуратні спокусливі вигини, тонкі ключиці і маленькі плечі. Дівчина стояла з мокрим волоссям, тримаючи в руках гребінець. Її пухкі губи і очі звели з розуму фанатів.

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Так манекенниця оголилася і трохи пококетувала на камеру в "тигро" - купальнику. Своє волосся білява красуня розпустила і грайливо звиваючись перед об'єктивом камери, посміхалася і місцями навіть ніяковіла.

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