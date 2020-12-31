Известная модель и звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала себя, восхищая фанатов

На фото Кэндис позировала в мини-бикини, которое практически состояло из веревочек. Красотка дополнила образ золотой цепочкой, а показалась у дерева на пляже. Звезда оставила волосы распущенными, а взгляд отвела от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайков и не писали комментарии под публикацией, так как звезда выбросила кадр в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Мой любимый ангел, так по-особенному!".

Сообщалось, что звезда Victoria’s Secret, известная модель Кэндис Свейнпол поразила нежной красотой в вязанном топе.

у себя в Инстаграм девушка опубликовала черно-белое фото, на котором позировала в необычном наряде. Красотка примеряла вязаный топ и юбку. Поклонники смогли рассмотреть ее аккуратные соблазнительные изгибы, тонкие ключицы и маленькие плечи. Девушка стояла с мокрыми волосами, держа в руках расческу. Ее пухлые губы и глаза свели с ума фанатов.

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Так манекенщица оголилась и немного пококетничала на камеру в "тигро"-купальнике. Свои волосы белокурая красавица распустила и игриво извиваясь перед объективом камеры, улыбалась и местами даже смущалась.

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