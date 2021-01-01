Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку

На фото Демі позувала в прозорій сіточці, якій не змогла прикрити пишні сідниці. Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила верхньою частиною купальника. Дівчина стояла спиною до камери, завдяки чому кадр на яхті вийшов дуже спокусливим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Завжди щаслива", - підписала красуня фото.

Фанати неї ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Булочки дозріли"

Ми писали, що британська супермодель Демі Роуз вляглася в крихітному бікіні ледь не впустивши груди.

Тепер модель балує своїх шанувальників сміливими фото, на яких показує пишні форми.

Цього разу Демі постала в золотому бікіні, яке ледь приховувало від поглядів найінтимніше. Великі груди ледве вмістилася в крихітних трикутних клаптиках тканини. Найтонші бретельки натягнулися на тілі Роуз, впиваючись в шкіру.

Повідомлялося, що супермодель з Великобританії Демі Роуз вразила розкішною фігурою, примірявши крихітну білизну.

Уточнимо, що на фотографії Роуз позує в тісному топі і не менш спокусливих шортах.

"Нарешті щось цікаве«, " ух, яка спекотна красуня" « "ох, яке тіло бездоганне" « "ох, це занадто гаряче«,» чарівна«,» рожевий тобі явно йде, красуня«," це дуже круто!",- пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, розпалена Демі Роуз в" невидимому " бікіні остудила свій запал на пляжі

А ще Politeka писала, що Демі Роуз порушила спокій відпочиваючих пікантним видом в бікіні із зав'язками

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз побалувала апетитними "булочками", які не вмістилися в купальник



