Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе

На фото Деми позировала в прозрачной сеточке, которой не смогла прикрыть пышные ягодицы. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила верхней частью купальника. Девушка стояла спиной к камере, благодаря чему кадр на яхте получился очень соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всегда счастлива", - подписала красотка фото.

Фанаты нее ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Булочки созрели"

Мы писали, что британская супермодель Деми Роуз улеглась в крохотном бикини едва не выронив грудь.

Теперь модель балует своих поклонников смелыми фото, на которых показывает пышные формы.

В этот раз Деми предстала в золотом бикини, которое едва скрывало от взглядов самое интимное. Большая грудь еле вместилась в крохотных треугольных лоскутках ткани. Тончайшие бретельки натянулись на теле Роуз, впиваясь в кожу.

Сообщалось, что супермодель из Великобритании Деми Роуз впечатлила роскошной фигурой, примеряв крохотное белье.

Уточним, что на фотографии Роуз позирует в тесном топе и не менее соблазнительных шортах.

«Наконец-то что-то интересное», «ух, какая жаркая красотка», «ох, какое тело безупречное», «ох, это слишком горячо», «волшебная», «розовый тебе явно идет, красотка», «это очень круто!», - пишут ее поклонники.

Напомним, разгоряченная Деми Роуз в "невидимом" бикини остудила свой пыл на пляже

А еще Politeka писала, что Деми Роуз нарушила покой отдыхающих пикантным видом в бикини с завязками

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз побаловала аппетитными "булочками", которые не вместились в купальник



