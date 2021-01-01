Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе
На фото Деми позировала в прозрачной сеточке, которой не смогла прикрыть пышные ягодицы. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила верхней частью купальника. Девушка стояла спиной к камере, благодаря чему кадр на яхте получился очень соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Всегда счастлива", - подписала красотка фото.
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Мы писали, что британская супермодель Деми Роуз улеглась в крохотном бикини едва не выронив грудь.
Теперь модель балует своих поклонников смелыми фото, на которых показывает пышные формы.
В этот раз Деми предстала в золотом бикини, которое едва скрывало от взглядов самое интимное. Большая грудь еле вместилась в крохотных треугольных лоскутках ткани. Тончайшие бретельки натянулись на теле Роуз, впиваясь в кожу.
Сообщалось, что супермодель из Великобритании Деми Роуз впечатлила роскошной фигурой, примеряв крохотное белье.
Уточним, что на фотографии Роуз позирует в тесном топе и не менее соблазнительных шортах.
«Наконец-то что-то интересное», «ух, какая жаркая красотка», «ох, какое тело безупречное», «ох, это слишком горячо», «волшебная», «розовый тебе явно идет, красотка», «это очень круто!», - пишут ее поклонники.
Напомним, разгоряченная Деми Роуз в "невидимом" бикини остудила свой пыл на пляже
А еще Politeka писала, что Деми Роуз нарушила покой отдыхающих пикантным видом в бикини с завязками
Также Politeka сообщала, что Деми Роуз побаловала аппетитными "булочками", которые не вместились в купальник