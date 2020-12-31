Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, порадувала образом в модній оксамитовій сукні

Ефектна брюнетка з яскравою зовнішністю працює альтернативною моделлю відносно недавно. Дівчина вирішила знімати "живу" рекламу нарядів, тому при кожному виході в світ вона позує в нових сукнях і з різними аксесуарами.

Гюль показує найвдаліші фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, отримуючи сотні відгуків. Шанувальники також показують кращі, на їхню думку, вбрання, які приміряла Бахарі За останній час.

Як видно, в чорній оксамитовій сукні зі спущеними рукавами моделі вдалося підкреслити бюст шостого розміру і також зробити акцент на тонкій талії. Яскравий макіяж і проста зачіска з розпущеним локонами завершили її образ.

"Дійсно красиво і добре - значить бути самотнім👍; Ти така чудова і красива леді; Просто приголомшливо 🌹; ти насправді ідеальна, Малятко руйнує правила; виглядає так розкішно; прекрасне фото! ❤ ️ ; гарячі дівчата з вами не зрівняються😂 😂; така красива; ваше дивовижне тіло плюс сяюча Краса можуть за кілька секунд зруйнувати як мінімум п'ять станів💋; ти така красива; Ух ти виглядаєш приголомшливо! 🖤 Яка красива! 💕💕».

Модель почала свою кар'єру відносно недавно, проте після того, як дівчину почали порівнювати з Кім Кардашьян, Популярність зірки в Instagram значно зросла. Тепер дівчина намагається показувати найпривабливіші образи в сукнях, роблячи акцент на своєму бюсті.

Весь час Бахарі підкреслювала, що їй не подобається зайва відвертість, тому вона вела свій профіль в єдиному стилі – всі фото, зроблені на зйомках реклами модного одягу, без відвертостей і демонстрації тіла.

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