Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, порадовала образом в модном бархатном платье

Эффектная брюнетка с яркой внешностью работает альтернативной моделью относительно недавно. Девушка решила снимать «живую» рекламу нарядов, поэтому при каждом выходе в свет она позирует в новых платьях и с самыми разными аксессуарами.

Гюль показывает самые удачные фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, получая сотни отзывов. Поклонники также показывают лучшие, по их мнению, наряды, которые примеряла Бахари за последнее время.

Как видно, в черном бархатном платье со спущенными рукавами модели удалось подчеркнуть бюст шестого размера и также сделать акцент на тонкой талии. Яркий макияж и простая прическа с распущенными локонами завершили ее образ.

«Действительно красиво и хорошо - значит быть одиноким👍; Ты такая великолепная и красивая леди; Просто потрясающе 🌹; Ты на самом деле идеальна, малышка разрушает правила; Выглядит так роскошно; Прекрасное фото! ❤️; горячие девушки с вами не сравнятся😂😂; Такая красивая; Ваше удивительное тело плюс сияющая красота могут за несколько секунд разрушить как минимум пять состояний 💋;Ты так красива; Ух ты выглядишь потрясающе! 🖤 Какая красивая! 💕💕».

Модель начала свою карьеру относительно недавно, однако после того, как девушку начали сравнивать с Ким Кардашьян, популярность звезды в Инстаграм значительно возросла. Теперь девушка старается показывать самые привлекательные образы в платьях, делая акцент на своем бюсте.

Все время Бахари подчеркивала, что ей не нравится излишняя откровенность, поэтому она вела свой профиль в едином стиле – все фото, сделанные на съемках рекламы модной одежды, без откровенностей и демонстрации тела.

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