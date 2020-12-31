Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в кращому образі

На фото Кайлі позує в Білій кофтині і штанях, на яких можна помітити і шпильку. Дженнер відчинила верхню частину одягу, показуючи білий топ, який ледве вмістив пишний бюст. Красуня залишила волосся розпущеним, а рукою доторкнулася до грудей. Фото вийшло дуже спокусливим і ефектним. На інших кадрах дівчина показала себе і свою сім'ю. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Кращі фото Кайлі 2020", - написано під публікацією.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, королева", "але деякі з її новітніх фотографій отримали більше 9 мільйонів лайків", "вона так швидко зростає", "Королева соціальних мереж", "дійсно топ 2, а вона не 2", " О, мій БОГ!! Кайлі-королева. У неї кращі пости 2020 року з усіма цими лайками", "красива і фантастична".

Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер обпекла своїми формами, обтягнутими червоною тканиною.

Цього разу Кайлі одягла блискучу довгу сукню, яка сяяла від світла.

Зірка підкреслила тканиною пишні обсяги. Пишні груди притягувала погляд, як і округлі стегна. Крім того стильне плаття підкреслило тонку талію.

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