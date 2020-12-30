Американська фітнес-модель Ана Чері не стала приховувати бюст в леопардовому купальнику
Відома фітнес-красуня любить виставляти напоказ найголовніше, не боячись критики. Дівчина активно просуває власний бренд одягу і займається паралельно рекламою бікіні і купальників. Тому Чері не приховує своїх пишних фор.
Ана виступає проти дієт і вважає, якщо вести здоровий спосіб життя, то зайва вага – не перешкода, головне займатися собою. Дівчина з гордістю демонструє фігуру і розповідає про себе. На фото можна помітити, що в цей раз Чері в леопардовому бікіні навіть не стала ховати бюст в пікантному вирізі під декольте.
Навмисно виставивши напоказ свою гордість, дівчина отримала безліч слів Відповідь:
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"Люблю леопарда❤️❤; хороша фотка; приголомшливий образ, неймовірно; це обличчя, хоча і ця посмішка завжди скрашує мій день, милашка; досить багатий вигляд; Фантастична картинка 😚; Ось це так! Таке красиве видовище‼ 💋 як дика кішка💋 💋; гарячі тіла молодих дівчат завжди на пляжі!; Уфф виглядає дико 👅; красива картинка згинає погляд; смакота 😍».
Ми також писали, що Ана встигає також вести власний магазин, влаштовувати відпочинок з чоловіком і брати участь в модних фотосесіях. Цього разу Ана знялася в новорічному образі для дорослих.
Дівчина приміряла лише мереживний боді червоного кольору і одягла червону шапку Санти. Щоб підкреслити одночасно і свою засмаглу фігуру, а також підкачані форми, вона повернулася спиною до камери, але показала також бюст в дзеркалі.
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