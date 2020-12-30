Американская фитнес-модель Ана Чери не стала скрывать бюст в леопардовом купальнике

Известная фитнес-красотка любит выставлять напоказ самое главное, не боясь критики. Девушка активно продвигает собственный бренд одежды и занимается параллельно рекламой бикини и купальников. Поэтому Чери не скрывает своих пышных фор.

Ана выступает против диет и считает, если вести здоровый образ жизни, то лишний вес – не помеха, главное заниматься собой. Девушка с гордостью демонстрирует фигуру и рассказывает о себе. На фото можно заметить, что в этот раз Чери в леопардовом бикини даже не стала прятать бюст в пикантном вырезе под декольте.

Намеренно выставив напоказ свою гордость, девушка получила множество слов ответ:

«Люблю леопарда❤️❤; хорошая фотка; Оглушающий образ, невероятно; Это лицо, хотя и эта улыбка всегда скрашивает мой день, милашка; Довольно богатый вид; Фантастическая картинка 😚; Вот Это Да! Такое красивое зрелище‼ 💋 как дикая кошка💋💋; Горячие тела молодых девушек всегда на пляже!; Уфф выглядит дико 👅; Красивая картинка изгибает взгляд; Вкуснятина 😍».

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Девушка примерила лишь кружевной боди красного цвета и надела красную шапку Санты. Чтобы подчеркнуть одновременно и свою загорелую фигуру, а также подкачанные формы, она повернулась спиной к камере, но показала также бюст в зеркале.

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