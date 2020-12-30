Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе в образі спокусливої ковбойші

На фото красуня позувала у вузеньких штанях і ТОПі. Красуня доповнила образ стильним капелюхом, взявшись за неї руками. Пишний бюст прямо випирав з тісного вбрання, що зробило кадр максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Класний постріл", "ти приголомшливо виглядаєш", "вбивчі постріли міс Лексі", "Вау, це супер", "дуже красиво"," чудова лялька Барбі"," Чертовски крутий наряд"," Абсолютно красивий образ"," Королева пастухів", " Привіт моя дорога прекрасна Лексі. Сподіваюся, у вас дійсно були чудові різдвяні канікули. Ти виглядаєш фантастично", "Боже, Ти виглядаєш приголомшливо", " Лювін, ця посмішка! Бери їх!", "Така милашка і красуня приголомшливі, захоплюючі дух", "тобі слід стріляти з моїми кіньми".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в тонкому бірюзовому вбранні захопила пишною формою.

Як видно на фото, Кай виглядає чудово навіть в звичайному бірюзовому платті з досить глибоким декольте.

Нагадаємо, безбашена Лексі Кай до непристойності натягнула Екстремальний топ, кадри спокуси

Також Politeka повідомляла, що Лексі Кай захопила своєю пружністю в міні-костюмі після тренувань

А ще Politeka писала, що Лексі Кай приміряла на пишні форми занадто обтягуючий костюм



