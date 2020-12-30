Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в образе соблазнительной ковбойши

На фото красотка позировала в узеньких штанах и топе. Красотка дополнила образ стильной шляпой, взявшись за нее руками. Пышный бюст прямо выпирал из тесного наряда, что сделало кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Классный выстрел", "Ты потрясающе выглядишь", "Убийственные выстрелы мисс Лекси", "Вау, это супер", "очень красиво", "великолепная кукла Барби", "Чертовски крутой наряд", "Абсолютно красивый образ", "Королева пастухов", "Привет моя дорогая прекрасная Лекси. Надеюсь, у вас действительно были чудесные рождественские каникулы. Ты выглядишь фантастически", "Боже, ты выглядишь потрясающе", "Лювин, эта улыбка! Бери их!", "Такая милашка и красотка потрясающие, захватывающие дух", "Тебе следует стрелять с моими лошадьми".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в тонком бирюзовом наряде восхитила пышной формой.

Как видно на фото, Кай выглядит превосходно даже в обычном бирюзовом платье с довольно глубоким декольте.

Напомним, безбашенная Лекси Кай до неприличия натянула экстремальный топ, кадры соблазна

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай восхитила своей упругостью в мини-костюме после тренировок

А еще Politeka писала, что Лекси Кай примерила на пышные формы слишком обтягивающий костюм



