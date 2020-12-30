Відома спортивна модель Соммер Рей показала себе і розповіла про сорочку

На фото Соммер позувала в піджаку, який спустила з плечей і бікіні. Красуня посміхалася, закривши очі від задоволення. Дівчина залишила волосся розпущеним, а образ доповнила прикрасою на шиї. Зірка після цього розвернулася спиною і показала, що написано на сорочці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, хлопці, я намалювала цей піджак", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків під фото і написали коментарі:

"Хто ще забув прочитати сорочку?", "Ага, сорочка-перше, що кинулося в очі", "чесно кажучи, Я не дивився на куртку"," називаючи себе ненависником", " відповісти за хлопчиків?", "Якщо ви придивитеся, на її куртці є слова на спині", "неймовірно красиво", "вона публікує ці фотографії, після чого скаржиться на людей, які дивляться на неї".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала, як виглядає ідеальний вечір на тлі міського пейзажу.

Так, найчастіше Рей проводить розминку на природі, а заняття з посиленим навантаженням обов'язково влаштовує в спортзалі. Як видно на фото знаменитості, їй є чим пишатися. Ідеальна шкіра, підтягнуті форми і приваблива зовнішність не залишать нікого байдужими.

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