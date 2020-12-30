Известная спортивная модель Соммер Рэй показала себя и рассказала о рубашке

На фото Соммер позировала в пиджаке, который спустила с плеч и бикини. Красотка улыбалась, закрыв глаза от удовольствия. Девушка оставила волосы распущенными, а образ дополнила украшением на шее. Звезда после этого развернулась спиной и показала, что написано на рубашке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, ребята, я нарисовала этот пиджак", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков под фото и написали комментарии:

"Кто еще забыл прочитать рубашку?", "Ага, рубашка - первое, что бросилось в глаза", "Честно говоря, я не смотрел на куртку", "Называя себя ненавистником", "Ответить за мальчиков?", "Если вы присмотритесь, на ее куртке есть слова на спине", "Невероятно красиво", "Она публикует эти фотографии, после чего жалуется на людей, которые смотрят на нее".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, как выглядит идеальный вечер на фоне городского пейзажа.

Так, чаще всего Рей проводит разминку на природе, а занятия с усиленной нагрузкой обязательно устраивает в спортзале. Как видно на фото знаменитости, ей есть чем гордиться. Идеальная кожа, подтянутые формы и привлекательная внешность не оставят никого равнодушными.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй потрясла своими "булочками" в узких лосинах

А еще Politeka сообщала, что Соммер Рей в кожаном лифчике удивила размерами своего бюста

Также Politeka писала, что влажная Соммер Рей в одном боди потрясла своими гирями в спортзале:



